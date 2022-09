La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, dijo a Correo que la resolución de contrato con 13 consorcios encargados de las obras que incluye el tramo I, II y III de la vía de los cuatro carriles en el Cono Norte, puente Añashuayco II, mejoramiento de carreteras en las diferentes provincias, entre otros, se hizo porque las empresas se retrasaron en su avance por más de 80% y hasta en tres oportunidades.

Ante esto, la autoridad regional explicó que el Gobierno Regional asumirá el control de los proyectos bajo la modalidad de administración directa, esto para garantizar su culminación, pues la mayoría de obras tienen un avance físico del 45% y financiero del 50%.

“En las obras de mejoramiento de transitabilidad no se va a ir al arbitraje, porque las empresas han estado de acuerdo en rescindir el contrato porque cuando se hizo la licitación no existía el covid. Se ha visto que en muchos casos a la empresa no le conviene seguir porque los costos aumentaron”, dijo.

En cuanto al otro paquete de obras, hay dos opciones. La primera es el proceso judicial que incluye un arbitraje y ello implica una paralización de obra más prolongada. Sin embargo, la alternativa para destrabar las obras es hacer una intervención económica, pero muchos de estos casos se queda entrampado en asesoría legal. Esto consiste en activar las cartas de fiel cumplimiento y que el GRA inyecte liquidez para finalizar los trabajos.

Gutiérrez explicó que cada obra tiene un presupuesto asignado y aseguró que no se modificará. “El dinero no se ha perdido porque mediante se va avanzando, se asigna el monto, en caso no se cumpla, el dinero queda guardado para el siguiente año”, finalizó.