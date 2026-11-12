Después de nueve años de espera, cerca de 2 mil familias de la Asociación Señor del Gran Poder, ubicada en el Cono Norte de Arequipa, avanzaron en la formalización de los terrenos que ocupan. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) suscribió la minuta de compra-venta de un terreno eriazo de 73 hectáreas, valorizado en más de S/ 25.5 millones.

El procedimiento comenzó en 2017, cuando el Consejo Regional aprobó la transferencia del predio de propiedad del Gobierno Regional. Sin embargo, recién este jueves 12 de noviembre de 2026 se concretó la firma de la minuta entre el gobernador regional, Rohel Sánchez, y el presidente de la Asociación de Talleres y Pequeña y Microempresa Parque Industrial Señor del Gran Poder, Felipe Raymundo Domínguez.

Según informó el GRA, el terreno tiene un valor de S/ 25 millones 532 mil 111 y ya fue cancelado en su totalidad. La operación se realizó bajo la modalidad de compra-venta directa por posesión consolidada, mecanismo que permite formalizar la propiedad de terrenos ocupados bajo determinadas condiciones legales.

Con la suscripción de este documento, los asociados dan un paso importante para obtener la titularidad de los terrenos donde desarrollan sus actividades y proyectos. No obstante, la firma de la minuta no significa que las 2 mil familias ya cuenten con sus títulos de propiedad individuales, pues todavía deben cumplirse los procedimientos correspondientes para completar la formalización.

La asociación está integrada por familias vinculadas a talleres y pequeñas empresas que buscan contar con seguridad jurídica sobre los terrenos que ocupan en el Cono Norte.