El Gobierno Regional de Arequipa entregó hoy los 100 patrulleros destinados a las comisarías y unidades policiales de la región. Sin embargo, las camionetas no cuentan con radios de comunicación, un equipo que no fue incluido en el requerimiento inicial de compra. Además, los vehículos permanecieron durante cinco meses almacenados a la intemperie antes de ser distribuidos.

El vocero de la empresa proveedora Maquinaria SA, Johnny Carvallo explicó que las unidades cuentan con circulina, sirena, altavoz, barras antivuelco y jaulas de seguridad, pero no con radios de comunicación, debido a que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no solicitó ese equipamiento.

El representante indicó que incorporar estos dispositivos habría implicado un presupuesto adicional, aunque no precisó cuánto costaría su instalación. Por ello, el GRA o la Policía deberá realizar un requerimiento posterior si busca implementar los patrulleros con estos equipos.

Gobierno Regional de Arequipa entrega 100 patrulleros a la Policía sin radios de comunicación (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La adquisición demandó una inversión aproximada de S/ 18 millones, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Cada camioneta costó alrededor de 42 mil dólares y cuenta con una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros de recorrido.

En cuanto a sus características técnicas, los vehículos tienen motor de cuatro cilindros, turboalimentado con intercooler, una cilindrada de 2.488 centímetros cúbicos y una potencia de 188 caballos de fuerza. También cuentan con tracción 4x4, caja reductora y transmisión mecánica de seis velocidades.

LA UNIÓN SIN PATRULLERO

De las 100 camionetas entregadas, 86 serán distribuidas entre 58 comisarías y las otras 14 se destinarán a la Unidad de Emergencia de la Región Policial Arequipa.

Los vehículos llegarán a dependencias policiales de las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Islay, Castilla, Condesuyos y Caylloma. Sin embargo, la provincia de La Unión no recibirá ninguna de estas unidades.

Al respecto, el gobernador regional Rohel Sánchez señaló que la selección de las comisarías beneficiadas estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Asimismo, manifestó desconocer los detalles del equipamiento de los patrulleros y sostuvo que el mantenimiento de las unidades corresponde al sector Interior.

MINISTRO DEL INTERIOR PIDE CONFIANZA

Durante la ceremonia de entrega participaron el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, y el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

López exhortó a los efectivos policiales a utilizar los vehículos con responsabilidad, transparencia y disciplina, y recordó que la seguridad ciudadana requiere un compromiso permanente.

Por su parte, el ministro del Interior sostuvo que la delincuencia ha cambiado y que ahora, además de los robos, el país enfrenta delitos como el sicariato y la extorsión. Por ello, consideró que la respuesta policial debe modernizarse y no limitarse a los métodos utilizados hace cuatro décadas.

Astudillo también pidió a la población confiar en la Policía Nacional y señaló que el espíritu de cuerpo debe estar del lado de las víctimas, no de aquellos efectivos que puedan estar involucrados en actividades delictivas. Añadió que el objetivo es fortalecer la institución policial frente a las nuevas formas de criminalidad.