Las 100 camionetas almacenadas en un depósito del Gobierno Regional de Arequipa, pero en la intemperie, serán entregados a la Policía Nacional del Perú el próximo 26 de octubre, a las 9:00 horas en la Plaza de Armas.

Así lo precisó el gobernador Rohel Sánchez al ser consultado por la demora en su distribución, considerando que fueron adquiridas en mayo mediante Obras por Impuestos, con 18 millones de soles.

El retraso obedeció a la realización de trámites administrativos ante el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), relacionados con la emisión de las tarjetas de propiedad y las placas de rodaje.

Los vehículos serán distribuidos en 58 comisarías de las provincias de Arequipa, Islay, Camaná, Caravelí, Castilla, Condesuyos y Caylloma.