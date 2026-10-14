El local de contingencia de la I.E. 40331 María Auxiliadora de Corire, distrito de Uraca, inaugurado hace menos de tres meses, ya presenta señales de deterioro. Se comenzó a construir en setiembre del 2025 a cargo del Gobierno Regional de Arequipa con una inversión de 1 millón 880 mil soles, aproximadamente.

El plan incluía módulos pedagógicos y administrativos totalmente equipados, entre ellos tres bloques de aulas del modelo INFES con capacidad para 12 secciones de primaria, que serían hechos bajo contrata en un espacio del Colegio Mixto Corire.

La consejera regional Natividad Taco confirmó los daños en paredes y columnas y alegó que la Ugel no participó en la recepción de la obra, por lo que solicitó el informe para conocer quién la recibió y en qué condiciones.