Gobierno Regional de Arequipa no concreta nombramiento de 200 trabajadores, pese a que ceremonia fue hace un año

Alrededor de 200 trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) protestaron hoy en los exteriores de la sede regional para exigir que se concrete su nombramiento, un proceso que permanece pendiente desde diciembre de 2025. El malestar de los servidores aumentó luego de que la gestión de Rohel Sánchez convocó a un segundo grupo de servidores para iniciar un nuevo proceso, sin resolver primero la situación de quienes ya fueron incorporados en la primera etapa.

Los trabajadores cuestionan que, después de casi un año, todavía no se haya completado el procedimiento que les permitiría consolidar su nombramiento. Por ello, exigieron a los funcionarios de Recursos Humanos a continuar con los trámites pendientes y den una respuesta sobre la fecha en que se resolverá su situación laboral.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), mediante el Oficio N.° 001433-2026-SERVIR, informó que hasta el momento no recibió formalmente ningún expediente del Gobierno Regional de Arequipa para evaluar el proceso. Según la entidad, solo hubo intercambios de borradores y matrices de trabajo mediante correos electrónicos.

Además, SERVIR advirtió que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) no puede avanzar hacia su validación mientras el GRA no termine de estructurar correctamente el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), de acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Estos documentos son necesarios para continuar con el procedimiento de nombramiento. Su elaboración y validación permitirán establecer los puestos y perfiles que corresponden a los trabajadores dentro de la estructura de la entidad.

Mientras tanto, los servidores temen que la demora prolongue aún más su espera y que el nuevo proceso de nombramiento avance sin que se resuelva primero la situación del grupo anterior.