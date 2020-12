El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aún no paga a al menos 4 hoteles de los 12 que prestaron el servicio de alojamiento a los pasajeros que llegaron de Lima y otras ciudades del país a través de los traslados humanitarios, para cumplir con la cuarentena.

La subgerenta del hotel Ensueño, Glenda Melo, informó ayer que en su caso, el GRA le debe aproximadamente 43 mil 500 soles, por la alimentación y hospedaje de 60 personas por 15 días, servicio que fue prestado en agosto.

“Hemos prestado un servicio solidario, cobrando por debajo del precio y con sobre costo, porque gastamos más agua, energía eléctrica, alimentos, pero no hay voluntad de pago, porque al parecer superó las 8 UIT”, dijo.

Buscamos la versión de la gerenta de Desarrollo Social, Lisbet Philco, pero no hubo respuesta, mientras que el gerente de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Andrade, indicó no conocer del proceso, debido a que a su ingreso no encontró documentos sobre la contratación de hoteles.

El traslado humanitario y el alojamiento de las personas se hizo en coordinación de ambas gerencias, pero Melo asevera que su expediente recorrió todas las oficinas, pero no le dan respuesta para pagar.

Teme que el presupuesto asignado sea devuelto y trasladado no pueda cobrar hasta el siguiente año.