La Contraloría General de la República detectó que se pagaron S/ 14 millones 31 mil 188 por equipamiento médico y software para el hospital Maritza Campos, en el Cono Norte de Arequipa, pero durante las inspecciones no se encontró ninguno de estos equipos en la obra ni en los almacenes del establecimiento. Tampoco existen documentos que acrediten su ingreso o demuestren la adquisición y funcionamiento del software.

El hallazgo forma parte del Informe de Hito de Control N.° 040-2026-OCI/5334-SCC, que evaluó los trabajos del saldo de obra entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Según el documento, pese al desembolso realizado, no se encontró evidencia física de los equipos médicos ni registros de su recepción en los almacenes del hospital.

La Contraloría también advirtió que no existen documentos que acrediten el desarrollo o adquisición del software, ni pruebas que demuestren que funciona. Esta situación genera cuestionamientos sobre el sustento de los pagos realizados por el equipamiento que deberá utilizarse cuando el hospital entre en funcionamiento.

Pero esta no es la única observación en la ejecución del proyecto. Durante la revisión de la valorización N.° 8, correspondiente a septiembre de 2026, se identificó que se reconoció financieramente un avance del 10% en trabajos relacionados con el suministro e instalación de cables y tableros eléctricos. Sin embargo, en una inspección realizada el 16 de octubre no se encontraron los materiales en la obra.

El organismo de control también detectó retrasos injustificados en la ejecución del adicional N.° 1, con actividades de la ruta crítica que tenían sus plazos vencidos. Entre los trabajos pendientes figuran el picado de muros de concreto, excavación de zanjas, eliminación de material excedente y colocación de acero de refuerzo en paredes.

A estas observaciones se suman fisuras y señales de pérdida de adherencia en los contrapisos del segundo y cuarto nivel, así como en los tarrajeos del cuarto piso. Según la Contraloría, estas deficiencias podrían ocasionar desprendimientos y afectar la calidad y durabilidad de los acabados.

El hospital Maritza Campos tiene un presupuesto de S/ 167 millones 978 mil 525 y un plazo de ejecución de 360 días calendario. Los trabajos comenzaron el 19 de febrero de 2026 y su culminación está prevista para el 14 de febrero de 2027. De la inversión total, S/ 53 millones 255 mil 662 están destinados a la adquisición de equipamiento hospitalario.