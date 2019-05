Goyeneche evalua quitar personal

Síguenos en Facebook

El hospital Goyeneche prescindirá del servicio de 77 trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, desde junio. Ellos pertenecen al grupo de contrato por terceros que realizó el nosocomio en 2018. Según Mario Begazo, director del hospital Goyeneche, se realizó la evaluación del presupuesto de este año y no cuentan con el dinero para financiar más los servicios de estos profesionales.

“El sueldo de estos colaboradores no era cubierto por el Estado, sino con recursos propios del hospital que venían de donaciones. Pero este año, ya no contamos con el dinero para seguir contando con sus servicios”, explicó el funcionario. Al respecto, Armando Sánchez, expresidente del Cuerpo Médico del nosocomio, informó que desde hace 20 días se les comunicó a las jefaturas de cada área del hospital para que realicen una suerte de evaluación respecto al rendimiento del personal perteneciente al grupo en mención. “Se realizará una priorización del personal. Por ejemplo, no podemos sacar a médicos de emergencia pues no nos abastecemos aún con los que contamos ahora”, dijo. Begazo explicó que en los próximos días se conocerá a cuantos trabajadores se les renovará el contrato, donde se priorizarán a médicos.

DÉFICIT. Así también, según el Estudio de la Brecha de Recursos Humanos 2019 del hospital Goyeneche, se tiene un déficit de 150 médicos, esto al 65% del análisis.

Begazo no duda que los resultados arrojen que el hospital carece de 200 galenos. Dicho estudio será entregado al gobierno regional para que sea elevado al Ministerio de Economía y Finanzas.