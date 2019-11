Hay Festival: 21 Relatos de mujeres que lucharon por la independencia

Síguenos en Facebook

Con motivo de Fiestas Patrias 2019, el editor y escritor José Donayre, sacó a la luz el libro 21

Relatos de la Independencia del Perú, auspiciado por Petro Perú, se trata de 21 cuentos de

escritores peruanos, cada uno su particular forma de apreciar la liberación de yugo español,

antes y después del 28 de Julio de 1821.

Un segundo documento de esta serie, debe publicarse en mayo o junio del 2020, bajo el título

de 21 Relatos de Mujeres que lucharon por la Independencia, y el tercero que aún está en

proceso de ser perfilado, se sumará a este trío que busca interesar a todos para reflexionar

sobre los dos siglos de república en el Perú.

El autor conversó con Correo y dijo que pensó mucho en las mujeres, su participación, su

compromiso desde que, 40 años antes, ocurre la Revolución de Túpac Amaru, mestizos,

criollos, hijos de españoles y obviamente indígenas, afrodescendientes y las mujeres, tuvieron

un gran rol.

“Mujeres de diferentes orígenes de procedencia social, que habían dado su vida en esta lucha,

sin hacer una gran investigación vi que hay material suficiente, 21 relatos donde lo genial es

que escriben ellas, que van a desarrollar estas historias, a todas las conozco y sé de su

trayectoria, ya me están entregando el material, debe salir en mayo o junio y estaría lanzado

para Fiestas Patrias”, explicó.

“Rosita Campuzano y Manuelita Sáenz, ambas tuvieron un gran rol por su contacto muy

estrecho, ambas hacían una red de espionaje muy intenso que facilitó que los patriotas

pudieran tomar decisiones, fueron negociadoras, ellas permitieron el encuentro entre San

Martín y Bolívar, todo esto no se cita de manera clara”, agrega.

Eran gente que creía, no buscaban un puesto o una recompensa, viendo además que muchos

hombres no querían dejar sus posiciones de poder con los españoles. Donayre fue partícipe del

Hay Festival Arequipa 2019.