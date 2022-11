Andrea Díaz Cardona, Guillermo Olmo y Carolina Robino, integrantes del equipo de BBC Mundo, estuvieron ayer en el auditorio de la Universidad Continental para realizar un taller de comunicación, como parte del Hay Festival, contando con la participación de periodistas, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, así como de otras carreras.

Entre los puntos que tocaron, mencionaron un serio problema que ocurren en algunos países, en especial en América Latina, que es la corrupción, un problema que muchas personas han intentado normalizarlo, pero esto solo le hace daño al país.

“Y es que en otros países, este es un serio problema, algo que no es normal y que no se debe tomar como tal, en otras naciones no se permite, entonces no podemos tomarlo como algo cotidiano”, resaltaron.

Los estudiantes plantearon diversos temas y problemas de nuestro país y como es que se debe comunicarlos, ya sea en un medio tradicional como es diario, TV y Radio, si no también en digitales, lo cual es tendencia.

El gerente de la Filial Sur de dicha Casa de Estudios, Thomas Silva, indicó que el taller se realizará hoy también a partir de las 16:00 horas.

