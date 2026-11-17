Dos hermanos son investigados por presuntamente transportar un cargamento de alcaloide de cocaína en la provincia de Caravelí. Ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Antidrogas luego de que encontraran 182 paquetes de droga ocultos en un compartimento secreto de uno de los vehículos en los que se desplazaban.

Los intervenidos fueron identificados como Félix Huallca U. y Matt Huallca U. La intervención policial ocurrió la mañana del 12 de noviembre, durante un operativo en las inmediaciones del peaje de Yauca y el ingreso al distrito de Acarí.

Según las primeras investigaciones, los agentes detectaron a Félix Huallca cuando conducía una camioneta cerca del peaje de Yauca, mientras que su hermano Matt fue intervenido en otro vehículo por los alrededores del ingreso a Acarí. Ambos fueron trasladados hasta el peaje para realizar el registro de las unidades.

Durante la inspección del primer vehículo no se encontró droga. Sin embargo, en el segundo automóvil, conducido por Matt Huallca, los policías detectaron un compartimento acondicionado para ocultar objetos. Al revisar esta estructura con ayuda de un taladro, encontraron una sustancia sospechosa que dio positivo para droga en la prueba de campo.

Con la presencia del fiscal provincial Javier Mariño Delgado y de la Defensa Pública, se realizó una revisión más detallada del vehículo. En su interior encontraron 182 paquetes tipo ladrillo que contenían alcaloide de cocaína. La droga fue incautada, al igual que los celulares y el dinero en efectivo hallados durante las intervenciones.

Ante este hallazgo, la Fiscalía Provincial Mixta de Acarí inició una investigación preliminar contra ambos hermanos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

Los dos permanecen detenidos por un plazo de 15 días, mientras la Fiscalía realiza diligencias para determinar su presunta participación en el traslado de la droga.