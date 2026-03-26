Este 28 de marzo se cumplen 90 años del nacimiento de Mario Vargas Llosa, una de las voces más influyentes de la literatura en español. Diversas instituciones han programado actividades en Arequipa y Lima con la finalidad de recordar al ganador del Premio Nobel de la Literatura.

El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera Flores, detalló que la biblioteca ha preparado varias actividades por esta ocasión y que coincide con el XV aniversario del recinto. Habrá una ceremonia en este lugar con la presentación de un libro con material fotográfico del legado bibliográfico que ha dejado el escritor a la ciudad. Habrá visita libre a la Casa Museo previa coordinación con los encargados de la casona, que es gratis para universitarios y adultos mayores.

La Casa Museo Mario Vargas Llosa, ubicada en la Av. Parra 101, Cercado de Arequipa, ofrece una experiencia audiovisual e interactiva sobre la vida y obra del escritor arequipeño. A través de hologramas, proyecciones y objetos personales, los visitantes pueden conocer de cerca la trayectoria del único peruano galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Herrera indicó que con el inicio del año escolar, se incentiva a maestros y alumnos a visitar la Casa Museo y los demás espacios que guardan la memoria de Vargas Llosa, para que conozcan la vida y obra del escritor que motivó la llegada del Hay Festival y el Congreso de la Lengua Española a Arequipa, entre otras cosas.

De esta manera, la Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa busca promover la lectura, el conocimiento de la literatura peruana y la valoración del patrimonio cultural entre las nuevas generaciones. Herrera detalló que ha aumentado la visita de lectores a la biblioteca y visitantes de las diferentes salas. Últimamente, han recibido 125 solicitudes de estudiantes egresados de colegios o ingresantes a universidades para obtener su carné de lector.

En octubre del 2025 fue abierto el primer libro de la biblioteca personal del escritor arequipeño Mario Vargas Llosa, que contiene subrayados en color, notas al margen, reflexiones personales y otros que hizo el novelista, y que nos permitirá conocer y entender la relación que tenía el Premio Nobel de Literatura con la lectura en particular.

Esto fue en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que tuvo como sede la ciudad de Arequipa, fue el escenario ideal para presentar el ejemplar de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez que estuvo guardado más de una década en la Biblioteca Personal de Mario Vargas Llosa, junto a otros ejemplares donados en vida a su tierra natal y que dispuso se abrieran solo después de su muerte.

Hasta ahora hay más de 20 mil libros de su biblioteca personal en el recinto que lleva su nombre en Arequipa.

Vargas Llosa es figura clave del catálogo de Penguin Random House Grupo Editorial. Para conmemorar esta fecha, la editorial desplegará una gran campaña cultural que trasciende el homenaje tradicional para convertirse en una celebración viva de su obra, su vigencia y su impacto en nuevas generaciones de lectores.

ACTIVIDADES EN LIMA

Las actividades se desarrollarán en Miraflores, escenario recurrente en la narrativa del autor, convirtiendo al distrito en un espacio de encuentro entre ficción, memoria y lectores. La programación inicia el jueves 26, a las 5:00 p.m., se realizará una lectura colectiva en el Parque Chino de Miraflores, donde destacadas figuras del mundo editorial y periodístico darán voz a fragmentos emblemáticos de su obra, en un acto que busca acercar la literatura al espacio público.

Desde el viernes 27 al domingo 5 de abril se podrá disfrutar de la exposición fotográfica “Mario Vargas Llosa, legado infinito”, en el pasaje Los Pintores, frente al Palacio Municipal de Miraflores. La muestra propone un recorrido visual por la vida y obra del Nobel, revelando momentos clave de su trayectoria literaria y personal.

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