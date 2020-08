Hospital Geriátrico y Pedro P. Diaz en Arequipa aún no reciben pacientes de otras patologías

El presidente del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado Espinoza, acompañado de los jefes de departamento desnudó la crisis por la que atraviesa el Honorio Delgado debido a que las especialidades de Ginecología y Cirugía no han podido ser trasladadas a los hospitales Geriátrico o municipal y Pedro P. Díaz, como se había planeado, por la falta de adecuaciones de ambos establecimientos para atender a los pacientes.

Renato Zúñiga, jefe de Ginecología, reveló que no han podido trasladarse debido a que le hospital Geriátrico ofrece espacios reducidos para atender la cantidad de gestantes que llegan al hospital, lo que ha hecho inviable su traslado, pese a que los trabajos empezaron en mayo.

Además, dijo que solo en julio atendieron 100 partos por COVID entre naturales y cesárea. “No solo basta decir que debemos trasladarnos y habilitar camas, sino también brindar mayor personal, en las condiciones actuales los profesionales que tenemos son pocos y el traslado es inviable”, sostuvo Zúñiga.

Carmen Pérez, jefa del departamento de Cirugía, sostuvo que lo mismo ha pasado con la adecuación del hospital Pedro P. Díaz. No ha sido posible realizar operaciones en dicho nosocomio.

“Las salas de cirugía del cuarto piso han sido desarmadas y tenemos que compartir la única sala que tiene Ginecología. Estamos operando a pacientes muy contaminados y no solo son por COVID, sino también por otras patologías. Nosotros no nos hemos negado al traslado, lo que ha pasado es que ellos no han cumplido con realizar su trabajo para brindar instalaciones adecuadas”, apuntó la especialista.

Perez manifestó también que los cuestionamientos que hizo Gregorio Palma al director del hospital Honorio Delgado, Richard Hernández, y al exgerente de Salud, Leonardo Chirinos, por el manejo deficiente de la crisis de salud solo refleja su incapacidad, pues “fueron ellos quienes los nombraron”, apuntó.

Médicos rechazan ser responsables de la crisis en Arequipa

El cuerpo médico del hospital COVID Honorio Delgado Espinoza, también levantó su voz de protesta ante las declaraciones del gerente gerenal del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, quien los culpó del colapso del sector salud por el coronavirus, precisando que lo único que hacen con ello es demostrar su incapacidad y la del gobernador, Elmer Cáceres Llica, en el manejo de la pandemia.

“Lo que están haciendo (culpar a los médicos) es buscar responsables para justificar su ineficacia. La responsabilidad de lo que ha sucedido es de nuestra máxima autoridad regional (Elmer Cáceres Llica), y no tienen el valor de reconocer sus errores en el manejo de la pandemia”, dijo el presidente del cuerpo médico, Eloy Soto.

En las últimas 24 horas se aplicaron 8 mil 455 pruebas (entre rápidas y moleculares), siendo 2,065 los positivos.

Contratación. El director Richard Hernández sostuvo que lanzaron una nueva convocatoria para contrato de 47 plazas, solo 5 se han presentado.