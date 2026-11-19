Los pacientes que llegan por una urgencia médica al Hospital III Goyeneche ahora cuentan con un laboratorio exclusivo para la toma y procesamiento de muestras, con el propósito de agilizar los análisis clínicos y facilitar una atención más rápida.

Este nuevo ambiente permitirá que las muestras de los pacientes de Emergencia sean procesadas sin depender del laboratorio central del hospital. De esta manera, también se evitará trasladar a personas en estado crítico o delicado hacia otras áreas del establecimiento para realizarles estos procedimientos.

El servicio estará a cargo de profesionales y técnicos de laboratorio clínico y funcionará de lunes a domingo, incluidos los fines de semana, desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

Con esta implementación, los médicos de turno podrán disponer de los resultados de los análisis en menor tiempo y contar con información que les permita tomar decisiones sobre el tratamiento de los pacientes que requieren atención urgente.

El nuevo módulo fue puesto en funcionamiento por el Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Goyeneche, como parte de las acciones para mejorar la atención en el área de Emergencia.