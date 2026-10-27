El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa tiene 150 de sus 270 baños malogrados. De estos, 120 están fuera de servicio y otros 30 funcionan parcialmente, una situación que obliga a racionalizar el uso de los servicios higiénicos para atender a pacientes y personal del establecimiento.

El director del hospital, Carlos Medina, reconoció las dificultades que genera esta deficiencia y señaló que el personal debe buscar alternativas para atender las necesidades de los usuarios. El establecimiento es un centro de referencia del sur del país y recibe pacientes de distintas regiones.

La reparación de los servicios higiénicos demandará una inversión aproximada de S/ 470 mil, según informó Medina. Los recursos provienen del Gobierno Regional de Arequipa y de ahorros de la propia institución, incluidos los obtenidos por la venta de chatarra.

“Por supuesto de que teníamos nosotros que derivar y ver la forma para racionalizar lo que nuestra pobre gente estaba usando”, manifestó.

Medina indicó que la reparación se realizará por etapas, con una semana de trabajo por piso. El plazo estimado para culminar la intervención es de cinco semanas, aunque podría extenderse hasta un mes y medio.

“Los trabajos se iniciarán en el área de consultorios externos y continuarán de manera progresiva en los pisos del hospital. La intervención se organizará para avanzar por niveles, mientras se busca recuperar los servicios higiénicos que actualmente no pueden ser utilizados por los pacientes y trabajadores”.

REPARAN LAVANDERÍA

Respecto al área de lavandería, el director aseguró que todas las lavadoras están operativas y reciben mantenimiento cuando presentan descalibraciones.

Explicó que estos equipos trabajan las 24 horas del día, por lo que requieren ajustes periódicos, para evitar problemas con su uso.