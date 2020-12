El jefe del Comando COVID-19 de Arequipa, Percy Miranda Paz, señaló ayer que el ligero repunte de los nuevos contagios de la COVID-19 han ido de la mano con la cuarta etapa de la reactivación económica e informó que en la ciudad solo hay nueve camas Cuidados Intensivos (UCI) para recibir a pacientes críticos por el nuevo coronavirus.

De acuerdo con la evaluación del avance de la enfermedad, en los últimos cinco días se registraron más ingresos de personas que demandan hospitalización y ventilación mecánica en las UCI de los hospitales.

Hay 300 personas internadas en los nosocomios y 53 conectados a un respirador artificial. De acuerdo con el último reporte de disponibilidad de camas que recibió el Comando COVID, hay 675 libres para hospitalización en los diferentes nosocomios y clínicas de Arequipa y 9 UCI disponibles, cuatro en el hospital de la Sanidad de la PNP, una en el IREN Sur, una en el hospital de Majes, dos en el Honorio Delgado y una en la Clinica Valle Sur. EsSalud tiene todas ocupadas.

Según Miranda, uno de los factores que ha propiciado el incremento de los contagios es la exposición de los menores a los conglomerados.

“Ellos no van a desarrollar la enfermedad, pero sí la transportan a las casas y la diseminan”, manifestó Miranda, que aunque ve con preocupación la ocupabilidad de las camas, apuntó a que la suba de los contagios no significa que hayamos entrado en la segunda ola, pues aún permanecemos en la etapa de contención de la pandemia con un registro diario inferior a los 500 nuevos casos, esa es la barrera que no se debe superar, por lo que pidió a la población protegerse e insistió con la necesidad de realizar una cuarentena focalizada.

Internamientos en el hospital Honorio Delgado Espinoza

Olenka Zavala, jefa de servicio de Medicina Interna del Honorio Delgado, refirió que los internamientos se han duplicado, hasta fines de octubre habían 52 hospitalizados y hoy son 120 las personas que llegaron al hospital con sintomatología moderada, diariamente ingresan cinco a siete personas y su permanencia es de al menos 10 días para recuperarse. Agregó que tienen siete pacientes que están a la espera de que se liberen camas en la UCI para tener ventilación asistida, mientras tanto los asisten con las cánulas de alto flujo.

“Si continuamos así vamos a tener problemas para atender a los pacientes en la quincena de enero”, dijo la doctora. Uno de los problemas que tienen es la falta de personal, necesitan al menos 20 médicos más para estar preparados para la llegada de la posible segunda ola.

Ampliación. Con la conclusión de los trabajos en el Honorio Delgado se podrían instalar 8 camas UCI más, el problema sigue siendo falta de especialistas.