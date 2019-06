Hurtan autopartes de tres carros fuente a Serenazgo Miraflores

Síguenos en Facebook

En el distrito de Miraflores, capital de la seguridad ciudadana, ni los serenos se salvan de los delincuentes. Ayer en la madrugada, robaron autopartes de tres carros, dos de ellos patrulleros que estaban estacionados en la base de Serenazgo Miraflores, valorizados en S/ 2 mil.

Los ladrones llegaron a las 3:00 horas a la sede municipal ubicada en el cruce de las calles Miguel Grau y Calvario. Sustrajeron tres espejos retrovisores del lado derecho, dos de las camionetas con numeración 4 y 7 adquiridas en la anterior gestión y del carro de un sereno. Las unidades estaban estacionadas a un costado de la base de seguridad ciudadana.

Durante el hurto, se supo que el sereno Wilfredo Chaiña M. estaba en la sala de monitoreo de cámaras, pero no se percató de lo sucedido.

Pese a ello, el hurto recién se reveló a las 6 de la mañana, cuando el supervisor Fernando Acosta S. llegó a la base. Fue este último quien denunció lo sucedido en la comisaría de Alto Misti.

CÁMARAS. En el ingreso de la base de Serenazgo de Miraflores, existen 2 cámaras, pero ninguna registró lo sucedido. Una de ellas, que enfocaba donde estaban los patrulleros, habría sido manipulada.

Pues cuando fueron visualizadas, minutos antes de lo sucedido, cambiaron la ubicación de enfoque. Esto solo se podría realizar desde una torre de control o desde la base a la cual solo tienen acceso los trabajadores.

NO RESPONDE. Correo intentó conversar con gerente de Seguridad Ciudadana, Henry Begazo pero al llegar al lugar donde ocurrió el hurto, solo estaba Luis Velit Sánchez, quien se presentó como subgerente, cargo que no existe, según el gerente de Relaciones Públicas del municipio, Julio Hincho. Velit nos dijo que si queremos hablar con el gerente tendríamos que regresar el lunes pues no atiende fines de semana.

Todas las personas antes mencionadas, han sido citadas para que declaren sobre lo sucedido.