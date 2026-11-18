El hurto de bienes de la base de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no fue un hecho aislado. Las cámaras de seguridad registraron que José Huaynacho Corrales, encargado del almacén municipal, habría retirado materiales de las instalaciones un día antes de ser detenido junto a su compañero Brian Herrera Tello por presuntamente sustraer implementos valorizados en 2 mil 500 soles.

El jefe de Seguridad Ciudadana de Paucarpata, capitán PNP en retiro Antonio Aguirre, confirmó que Huaynacho fue identificado como la persona que pasado el mediodía del viernes 13 de noviembre retiró bienes del edificio de Smarpata.

El almacenero utilizó una camioneta de serenazgo y comunicó a la encargada del ingreso que saldría a abastecerla de combustible. Sin embargo, en lugar de dirigirse al grifo, condujo el vehículo hasta su vivienda, ubicada en la calle Rosedal del pueblo joven Miguel Grau, donde descargó materiales antes de regresar a la base.

Tras conocerse estos movimientos, la Policía y el Ministerio Público realizaron diligencias en su domicilio. Aguirre señaló que se recuperaron prendas de su dotación, ropa usada y cuatro pares de zapatos. También indicó que los fardos que inicialmente contenían botas de lluvia habían sido manipulados.

Al día siguiente, sábado, Huaynacho y Herrera Tello fueron intervenidos luego de que un trabajador municipal alertara sobre movimientos sospechosos dentro de la base. En el vehículo de Herrera se encontraron dos sacos de polietileno que contendrían botas y un balde de aceite para vehículos.

AGENTES RECUPERARON SU LIBERTAD

Aunque ambos fueron trasladados a la comisaría y posteriormente derivados a la Unidad de Flagrancia, los agentes recuperaron su libertad y continuarán afrontando las investigaciones en su contra en libertad. El caso pasó a una fiscalía común de Paucarpata debido a que el monto de lo hurtado no es excesivo.

Aguirre informó que los dos trabajadores fueron puestos a disposición del área de Recursos Humanos de la municipalidad, mientras se espera el pronunciamiento de la oficina encargada de los procedimientos administrativos para determinar posibles sanciones.

Por ahora, ninguno ha sido suspendido formalmente. Incluso, el jefe de Seguridad Ciudadana señaló que podrían regresar a su dependencia en los próximos días, aunque sus funciones serían evaluadas.

“He puesto otro personal a cargo de las funciones que cumplían los trabajadores”, agregó el jefe de Seguridad Ciudadana.