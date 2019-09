Identifican hacinamiento e incumplimiento de medidas de seguridad en hospitales de EsSalud (FOTOS Y VIDEO))

Síguenos en Facebook

En una visita inopinada por parte de la fiscal provincial, Esther De Amat de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa, visitaron las instalaciones de los hospitales Calos Alberto Seguín Escobedo y Metropolitano, ambos de EsSalud y se identificaron hacinamiento, además de incumplir las medidas de seguridad.

Se recorrió los diferentes ambientes del servicio de emergencia del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, donde se encontró camillas y sillas de ruedas en los pasadizos y áreas de espera.

Además el número de pacientes excede la capacidad de los ambientes destinados para su atención y observación. Por su parte, Eliana Carbajal, de la Municipalidad Provincial de Arequipa advirtió que hay obstrucción de vías de evacuación, de los accesos a los tableros eléctricos, entre lo principal que se observó.

En el hospital Metropolitano se observó que los medios de evacuación, accesos y salidas del establecimiento no cumplen con los anchos mínimos normados, además de no contar con los implementos de elementos de seguridad, entre ellos la señalética, extintores, equipo de luces de emergencia, sistema de alarma contra incendios, etc).

También se identificó cables eléctricos sin protección de canaletas, canaletas en mal estado. hacinamiento y saturación de los espacios de circulación y de las áreas conexas que dificulta el proceso de circulación y de evacuación.

Se exhortó a las autoridades y funcionarios de EsSalud para que las deficiencias encontradas sean superadas en el breve plazo para asegurar una adecuada prestación del derecho a la salud de los asegurados y en el caso específico del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo exhortó dar un trato digno a los pacientes, trasladándolos a otros ambientes donde se garantice su atención y privacidad.