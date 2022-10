El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (Sada), Daniel Lozada, señaló que productos como la papa, la cebolla, entre otros se encarecen porque la campaña agrícola bajó en un 50 % debido a la falta de fertilizantes.

“No quiero ser alarmista, pero no prestaron atención, son dos campañas agrícolas las que se han perdido, si el Gobierno no hace nada, van a ser tres. Al final, esto afecta a los más pobres. Los agricultores no vamos a dejar de sembrar al haber menos fertilizantes, la productividad del campo de cultivo está a la mitad”, señaló.

Lozada recordó que hace más de un año el presidente Pedro Castillo les prometió invertir en 980 millones de soles para comprar fertilizantes.

“Hasta el día de hoy no ha llegado un solo kilo de fertilizante. Los nitratos y la urea son de rápida respuesta en el campo y los abonos orgánicos como guano de animales en mediano y largo plazo. Nosotros necesitamos respuestas ya porque la quiebra del agro es hoy”, dijo.

bono. El coordinador del Ministerio de Agricultura en Arequipa, Julio Herrera, informó que se vienen empadronado a los agricultores de la región Arequipa para que reciban el bono agrario para comprar fertilizantes. El propietario de una hectárea podrá cobrar 700 soles hasta 7 mil 500 soles para aquellos que tengan 10 hectáreas.