Impiden que siete prostíbulos reabran con bloques de concreto

Para evitar que siete locales que atendían en la clandestinidad y que favorecían a la prostitución reabran, la municipalidad de Cerro Colorado colocó bloques de concreto cerrando los accesos al interior de los edificios donde operaban.

Son pesados trapecios que pesan 600 kilogramos cada uno. A la fecha, se usan cinco en los prostíbulos cerrados en el sector de Aptasa, pero se espera que en los próximos días la municipalidad adquiera 30 de estos bloques para colocarlos en negocios que infrinjan las normas.

INFORME. El subgerente de Fiscalización de la comuna, Cesar del Carpio, señaló que la acción municipal contra ese tipo de locales busca extenderse en la zona, además de la Vía de Evitamiento, Variante de Uchumayo, varios burdeles que operan en el sector de José Luis Bustamante y Rivero, entre otros lugares.

"Tenemos el apoyo de la gestión y por eso presupuestalmente no tenemos mayores problemas. La política del alcalde no es sancionar, sino que los vecinos realicen actividades dentro del marco normativo. Los night clubes no pueden hacerlo porque no hay norma para su funcionamiento", señaló.

SACHACA. Al mismo tiempo, la municipalidad de Sachaca clausuró un aparente burdel en la calle Suárez Villanueva, por no contar con la licencia de funcionamiento ni Certificado de Defensa Civil. Se incautaron inmuebles y equipos.

Anteriormente el alcalde local, Emilio Díaz Pinto, aseguró que tendrían más de una docena de bloques para cerrar burdeles.