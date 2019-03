Inaugurarán La Estación, el séptimo mall en Arequipa

Síguenos en Facebook

En el segundo trimestre del 2019 se inaugurará el séptimo mall en Arequipa, que posiciona a la ciudad como la segunda a nivel nacional donde operan más centros comerciales.

La Estación es un proyecto desarrollado por Dinamia Inmobiliaria (Quimera Holding Group), que se ejecuta sobre un terreno de más 14,000 m2 ubicado en la Av. Arturo Ibáñez, Parque Industrial. El monto estimado de inversión es de US$ 18 millones y contará con un mix comercial de cerca de 80 locales.

De acuerdo al reporte de Sector Inmobiliario Arequipa 2018 presentado por la compañía Colliers International, la Ciudad Blanca resulta ser muy atractiva para la inyección de capital en lo que corresponde al mercado retail.

ECONOMÍA

En dicho estudio inmobiliario señala que las ventas en Mall Aventura Porongoche, Parque Lambramani, Real Plaza, Mall Plaza Cayma y Arequipa Center ascendieron a USD 526 millones en el 2017 y actualmente estas cinco suman un área arrendable de 202,348 m2.

El precio de renta promedio para locales típicos (no anclas, no patio de comidas, no módulos) en dichos centros comerciales es de S/100.00 por m2 al mes, fuera de los impuestos, mantenimiento y otros costos.

En el caso del Mall Aventura Porongoche, centro comercial más grande de Arequipa y de la región sur del país, es uno de los que tiene mayor posibilidad de expandirse ya que cuenta con un terreno de 100,000 m2, una superficie extensa que le permitirá en un futuro agregar nuevas zonas.

De igual forma, el Parque Lambramani planea incorporar al mall una zona denominada Mundo Outlet, que estará conformada por 12 tiendas que se ubicarán en el primer nivel. Estas ofrecerán descuentos de hasta del 70% todos los días.

OFICINAS. El reporte de Sector Inmobiliario Arequipa 2018 también rescata el crecimiento del mercado corporativo en la ciudad, por la presencia de las oficinas como Centro Empresarial NASY, Megacentro, Centro Empresarial Vucetich y City Center. Este último es un complejo que comprende dos torres de 21 pisos, con un área útil de 43,000 m2, estacionamientos subterráneo con capacidad para 600 vehículos, 10 ascensores y zona comercial.

La Torre Sur iniciaría operaciones en abril del 2019.

En el caso del Centro Empresarial Vucetich es un edificio de 11 pisos, cuenta con 103 oficinas y 207 estacionamientos. Se estima que este centro se inaugure en los próximos meses

Puesto. Arequipa alcanzó la segunda posición como la región más competitiva a nivel

nacional.