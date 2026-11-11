Incendio en local de campaña de Ahora Nación de Camaná no habría sido provocado

El incendio registrado en el local de campaña de Ahora Nación, ubicado en la avenida Mariscal Castilla, en la ciudad de Camaná, no habría sido provocado por terceros. Así lo informó el jefe de la División Policial de Camaná, coronel Erick Quiroz Dávila, quien descartó, de manera preliminar, la participación de agentes externos en el siniestro.

“De la primera información que se ha recogido y en la búsqueda de indicios de agentes externos que hayan podido ser dejados o arrojados, no se ha encontrado nada hasta el momento”, manifestó la autoridad policial durante el corso por el aniversario de Camaná.

Cabe recordar que, la mañana del 8 de noviembre se produjo un incendio en el local de campaña de Jenry Huisa. Ese mismo día, el propietario del inmueble denunció haber recibido amenazas. Horas después, el candidato dejó entrever que el hecho podría tratarse de un ataque dirigido contra la organización política.

CANDIDATOS EN ANIVERSARIO

Los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa Calapuja y Alfredo Zegarra Tejada, participaron el 9 de noviembre en el corso por el aniversario de Camaná. No obstante, ambos incumplieron los lineamientos establecidos por la Municipalidad Provincial de Camaná para su participación en la actividad.

La comuna autorizó la presencia de los postulantes, pero prohibió la exhibición de símbolos políticos, lemas, colores distintivos, banderas y otros elementos de propaganda electoral. Pese a estas disposiciones, durante el desarrollo del corso se observó incluso una camioneta identificada con el logo de Fuerza Arequipeña.