Los familiares de Abdón Ingalla Vargas, internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza por 60 % de quemaduras en el cuerpo, fueron estafados por José Quintiliano Saucedo, un falso médico que les pidió mil 200 soles para comprar medicamentos.

José Quintiliano tiene varias denuncias por estafa. Esta vez se comunicó por teléfono con Olinda Mamani, esposa del paciente, para pedirle con urgencia dinero para comprar medicamentos. Ella se encontraba en el sector de Secocha para reunirse con la dueña de la vivienda que se quemó el lunes 13 de enero en la noche, donde fallecieron cinco personas.

“Un médico me llamó y me dijo que mis familiares no estaban en el hospital y mi esposo necesita medicamento, me inisistó mucho y le yapee”, señaló.

No obstante, Eva Ingalla Vargas, hermana de Abdón, lamentó que hayan personas que se aprovechan del dolor de los familiares. “Ahora que necesita mi familia, no es justo que se aprovechen de la salud de mi hermano. En una hora pasó todo, cuando nos fuimos a almorzar”, apuntó.

Sin embargo, el paciente necesita el medicamento Provide Gold, que se utiliza en las personas que van perdiendo masa muscular. “Nos piden y no conocemos, no tenemos. Mi hermano está entubado, en estado de riesgo, se encuentra en cuidados intensivos”, dijo.

Si alguien puede comprar el medicamento, escaso en las farmacias, pueden comunicarse con Eva al número telefónico 982860427.