Incendio forestal en Coporaque, provincia de Caylloma

Un incendio forestal afecta los sectores de Marquishahui y Bomboncilla, en el distrito de Coporaque, provincia de Caylloma. El fuego se inició alrededor de las 12:30 horas de este martes 13 de octubre y continúa activo, mientras las autoridades coordinan acciones para evitar que se extienda a otras zonas.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, las llamas dañan los pastos naturales de ambos sectores. Hasta el momento, no se ha determinado la extensión del área afectada.

La Municipalidad Distrital de Coporaque, a través de su Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, reportó la emergencia y coordina con las instancias correspondientes las acciones de control y contención del fuego.

El COER Arequipa mantiene el monitoreo del incendio en coordinación con las autoridades del distrito para actualizar la información sobre los daños y la evolución de la emergencia.

Hasta el momento, se desconoce sobre las causas del incendio y sobre la presencia de personas afectadas.