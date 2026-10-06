Un incendio forestal que se inició la mañana de este martes 6 de octubre permanece activo en el sector Malata, ubicado dentro de una zona arqueológica del distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, el fuego comenzó aproximadamente a las 10:30 horas y afecta principalmente pastos naturales y la fauna de la zona.

Desde que se conoció la emergencia, pobladores de la zona y personal de Serenazgo de la Municipalidad de Huaynacotas se trasladaron al lugar para intentar contener las llamas y evitar que el incendio avance hacia otras áreas.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni fallecidas a consecuencia del incendio. Tampoco se ha determinado aún la extensión exacta del área afectada.

El COER Arequipa, con información proporcionada por el Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres de Huaynacotas, mantiene el seguimiento del incendio mientras continúan las labores para controlar el fuego.

La emergencia requiere de atención, debido a que el incendio se registra dentro de una zona arqueológica, por lo que las acciones de control buscan evitar que las llamas alcancen otros sectores del área.