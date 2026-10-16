El senador por Arequipa, Nilson Flores Suárez, de la bancada del partido del Buen Gobierno, informó ayer que realizará una visita inspectiva a la cabecera de la cuenca del río Tambo, en la provincia de Islay, para verificar el origen de la contaminación y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El legislador cuestionó la falta de medidas efectivas para descontaminar el río Tambo y sostuvo que las deficiencias en la legislación han permitido que algunas empresas mineras abandonen sus relaves sin ejecutar adecuadamente el cierre de sus operaciones. “Hemos denunciado públicamente que la ley tenía grandes deficiencias y que las empresas no hacían los cierres de minas y que estaban contaminando nuestros ríos”, señaló.

EL NIÑO Y CONFLICTO TERRITORIAL CON ICA

No obstante, el senador informó que desde el primer día promovió la ampliación del decreto de emergencia por el fenómeno de El Niño, con el propósito de incorporar a provincias y distritos que quedaron excluidos de la declaratoria inicial.

Flores informó que se cuenta con un presupuesto de 2 mil 400 millones de soles, que ha sido reforzado mediante un crédito suplementario. Señaló que se busca convocar al sector empresarial privado a través de una propuesta de decreto que permita ampliar los techos presupuestales del mecanismo de Obras por Impuestos para atender las necesidades de las zonas en riesgo.

El senador también se refirió al conflicto territorial entre Arequipa e Ica por la playa Yanyarina, ubicada en la provincia arequipeña de Caravelí. Afirmó que su despacho presentó hace más de un mes una oposición legal formal frente al intento de inscribir este sector como parte del territorio de Ica, al considerar que es necesario defender la jurisdicción arequipeña sobre esta zona costera.

Como alternativa para resolver la controversia, Flores planteó la instalación de una mesa de diálogo entre los gobiernos regionales de Arequipa e Ica.