Investigan a dos personas por robo de un taxista

Desde el domingo, Richard Machaca C. (40) y Juan Mallma C. (45) son investigados por la Policía tras ser acusados por R. C. Ch. (44) de asaltarlo y robarle más de 2 mil 800 soles, dos celulares y su taxi, en las inmediaciones de las avenidas Characato y Arequipa.

El denunciante contó que las dos personas solicitaron trasladarlos cuando recorría la urbanización Las Esmeraldas (José Luis Bustamante y Rivero) al sector Tres Postes, en la asociación Gustavo Mohme Llona, en Characato. En el trayecto, luego de amenazarlo y agredirlo, lo inmovilizaron y le quitaron sus pertenencias dejándolo abandonado en medio de un terreno eriazo y huyeron con el taxi.

La víctima denunció el caso en la comisaría de la zona y los delincuentes fueron capturados. El vehículo fue recuperado en el sector Asovich.