IPD abre proceso administrativo a José Luis Tejeda y cuenta su versión

Desde el lunes y durante cinco días, José Luis Tejeda Vargas, presidente del Consejo Regional del Deporte de Arequipa fue exonerado de sus funciones, como medida cautelar previo a un proceso administrativo disciplinario que inició el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Esto le valió para contar su versión con relación a la investigación que abrió la fiscalía anticorrupción de presuntas irregularidades en su gestión al mando del IPD-Arequipa.

“El 22 de agosto ingresó una denuncia anónima a la fiscalía anticorrupción en un sobre manila donde contenía un escrito de cinco presuntas irregularidades que había incurrido y tres USB con reglaje desde el comienzo de este año”, señaló.

Tejeda Vargas alude que detrás de las denuncias está una organización integrada por los extrabajadores del IPD Arequipa y comerciantes instalados en los alrededores del estadio Melgar que luego fueron retirados.

“Cuando ingresé al IPD Arequipa (2 de diciembre del 2019) encontré algunas irregularidades en los contratos de personal y al menos 11 dejaron la institución, no se les renovó el contrato. IPD Nacional me alertó que luego iba a demorar la contratación del personal nuevo. Es preferible estar solo que mal acompañado. Todo este tiempo a la fecha no tengo administrador, tesorero, controlador, almacenero, secretaria, promotor deportivo, coordinador deportivo”, explicó.

Sobre la intervención de la policía y fiscalía anticorrupción a cuatro trabajadores usando el vehículo de la institución, Tejada indicó que no autorizó que el auto los recoja de sus domicilios, pero que si los traslade a la sede de Cerro Juli.

Tejeda aclaró que el presidente del IPD, Gustavo San Martín, no lo respaldó tras los hechos ocurridos en la institución del deporte.

“Al día siguiente de la intervención, el jueves 10 de setiembre, me reuní con el Consejo Regional de Deporte donde acordaron que se iba a declarar en sesión permanente. Aquel día me llamó el presidente del IPD (Gustavo San Martín) y lo puse al tanto de lo que ocurría. Me escuchó con calma, pero no me respaldó como erróneamente afirmé en su momento a un medio de comunicación”.

José Luis Tejeda también informó que hace una semana realizó una denuncia en la comisaría de Yanahuara por la pérdida de documentos de su oficina, situado en el sector de Umacollo.

“Se llevaron un doble contrato que firmó (Sergio) Bollinger por el alquiler de la explanada de Cerro Juli para playa de estacionamiento, donde realizó la serenata de Arequipa en el 2019. En un contrato figura 5 mil soles para IPD y otro por 10 mil soles en la Municipalidad Distrital de Hunter, cuando solicitaron el permiso para realizar el evento. Estaba en un folder azul y desapareció”, aseguró.