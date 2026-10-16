La construcción del hospital de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), en Arequipa, ahora también avanza durante la noche. Desde el 13 de octubre, 49 trabajadores realizan labores entre las 8:30 p. m. y las 5:30 a. m., como parte de una nueva jornada para reforzar los trabajos y acelerar la ejecución de la obra.

Según informó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el turno nocturno complementa las labores diurnas y permite mantener actividades de construcción durante las 24 horas. En esta etapa, los obreros se concentran en trabajos de arquitectura e instalaciones eléctricas, necesarios para habilitar los ambientes del futuro establecimiento.

El hospital de contingencia tendrá un área construida de más de 14.000 metros cuadrados. Contará con 54 camas para hospitalización, cuidados intensivos, emergencia y recuperación, además de 10 consultorios externos, tres salas de procedimientos y dos tópicos.

También dispondrá de 32 sillones de quimioterapia para pacientes adultos y pediátricos, con los que se busca mantener la atención oncológica mientras se ejecuta el proyecto definitivo del nuevo IREN Sur.