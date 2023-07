La Contraloría Regional de Arequipa ha emitido un informe en el que se ha identificado a 9 trabajadores, entre ellos el exgerente de la Red Asistencial de Arequipa, Edilberto Salazar Zender, por tener responsabilidad administrativa, civil y hasta penal por las presuntas irregularidades en la construcción de los consultorios externos en el hospital Edmundo Escomel de Paucarpata, que ha ocasionado al Seguro un perjuicio económico de 763 mil 128,75 soles.

El informe de control específico Nº 023 -2023- 2-0251 está referido a la contratación del servicio de “implementación de ambientes para consulta externa por contingencia COVID-19 del Edmundo Escomel”, que se formuló en 2020 durante la primera ola de la pandemia.

CONTRATON DE FORMA DIRECTA A EMPRESA QUE NO CUMPLÍA REQUISITOS

En aquel entonces se contrató de manera directa a la empresa Wayra SRL y una de las primeras irregularidades detectadas es que, a pesar de que la contratista no contaba con la experiencia mínima requerida, como facturar por lo menos 10 millones de soles, se le entregó el servicio valorizado en 5 millones 946 mil 206,16 soles para la construcción de los ambientes en el espacio que era utilizado como estacionamiento del centro hospitalario.

Wayra tampoco contaba con experiencia en obras hospitalarias ya que solo se había encargado de ejecutar proyectos de mejoramiento de vías, asfaltado y sistema de agua potable y desagüe.

Lo curioso es que seis días antes de que EsSalud hiciera la cotización con la empresa, Wayra ya tenía su oferta de 5 millones 946 mil 206,16 soles que era exactamente igual al monto consignado en el expediente técnico y no fue advertido por la Unidad de Programación y la Oficina de Ingeniería Hospitalaria de EsSalud.

También cuestionó que el proyecto se realizó como un servicio de mantenimiento cuando en realidad debió ser ejecutado como una obra por los trabajos requeridos en los términos de referencia, al ser una construcción completamente nueva y permanente implicaba que primero debía otorgarse la viabilidad del proyecto para luego recién realizar la elección de la contratista mediante una licitación pública.

Sin permiso. Además, no se contó con la autorización de la Gerencia Central de Logística de EsSalud para su ejecución y se hizo sin el sustento necesario para la contratación directa de la empresa, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el sustento se dijo que “debido a la gran cantidad de pacientes Covid-19 en el departamento de Arequipa se tenía la necesidad de incrementar las camas hospitalarias y camas UCI” pero en los términos de referencia no se consideraba la instalación del sistema de gas medicinal y aire comprimido, “evidenciando que los ambientes nuevos no se utilizarían para la hospitalización de los pacientes afectados por la pandemia”.

Por ello, se precisa en el informe, no se configuraba la necesidad extraordinaria, urgente e inmediata para la contratación del servicio.

PERJUICIO DE 763 MIL SOLES POR IRREGULARIDADES EN HOSPITAL EDMUNDO ESCOMEL

De acuerdo al contrato, los trabajos debieron iniciarse el 20 de octubre de 2020 y terminarlos en un plazo de 70 días calendario (28 de diciembre del mismo año) pero ello no ocurrió.

Hubo hasta cinco postergaciones injustificadas que retrasaron la obra por más de un año. Los trabajos se terminaron en febrero de 2022 y los ambientes se inauguraron recién tres meses después.

A pesar del incumplimiento en los plazos de la entrega de la infraestructura y equipamiento EsSalud le otorgó la conformidad del servicio pagándole todo y no le aplicaron las penalidades por las faltas, ocasionando el perjuicio económico de 763 mil soles.

De acuerdo con la Contraloría, los implicados en estas presuntas irregularidades son el ex gerente de la red Arequipa, Edilberto Salazar Zender, Yuri Vilca Rojas, Miguel León Ambia, Justo Obando Sánchez, Luis Cuadros Deza, Pedro Llerena Vargas, Edinson Llempen Neciosup, Veronika Pastor Muñoz, Yuri Conti Benavides y Henry Chicata Castillo. Se ha pedido que se realicen acciones civiles, penales y administrativas de acuerdo a la participación de cada uno de ellos.

Se pidió también un informe detallado a EsSalud por todas las observaciones que se encontró en la ejecución del proyecto.