Islay celebra 46 años de creación política y alcalde se despide de gestión

El distrito de Islay en la provincia del mismo nombre conmemoró hoy su 46 Aniversario de creación política con una misa, el paseo de la bandera y un desfile de escolares e instituciones en la plaza Miguel Grau.

Durante la ceremonia, el alcalde Irwin Santoyo aprovechó su discurso para despedirse de la gestión municipal y destacar las principales obras ejecutadas en sus cuatro años de gobierno.

A la actividad asistieron autoridades de la provincia y la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez.

En su discurso de orden, Santoyo recordó los primeros años del distrito y las dificultades que afrontaron sus primeras autoridades. Señaló que los primeros concejos municipales no contaban con presupuesto para iniciar sus funciones, por lo que sus integrantes tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos para implementar la municipalidad.

Al referirse a su gestión, destacó la construcción del centro de salud, cuya inversión asciende a S/ 30 millones. También mencionó el colegio Miguel Grau, cuya obra recién se construirá mediante la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión de S/ 21 millones.

El burgomaestre agregó que durante su administración se construyeron una piscina y complejos deportivos. Asimismo, informó que se aprobó un crédito suplementario para mejorar la institución educativa Micaela Bastidas, proyecto que, según indicó, se concretará en los próximos días.

En el ámbito deportivo, resaltó la creación de la liga de fútbol femenino junto con los regidores y anunció que este domingo 18 se inaugurará la liga de vóley femenino.

La ceremonia por el aniversario también sirvió como espacio para recordar los inicios del distrito y repasar las obras y actividades impulsadas durante la actual administración municipal, que se acerca al final de su periodo.