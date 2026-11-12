Un total de 52 mil 007 ciudadanos de la provincia de Islay acudirá a las urnas el próximo domingo 6 de diciembre para elegir al nuevo gobernador y vicegobernador regional de Arequipa. Para esta jornada electoral se habilitarán 21 locales de votación en los seis distritos de la provincia, donde se instalarán 177 mesas de sufragio.

La organización de esta segunda elección regional está a cargo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Mollendo, que ya realiza los preparativos para garantizar el desarrollo de la jornada.

Uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los ciudadanos es que se mantendrá la designación de los miembros de mesa de las elecciones del pasado 4 de octubre. Esto significa que las personas que fueron seleccionadas como titulares y suplentes deberán volver a cumplir esta función el 6 de diciembre. La ONPE no realizará un nuevo sorteo para esta segunda vuelta.

La segunda elección regional se desarrolla porque ninguna de las fórmulas que participaron en los comicios de octubre alcanzó el 30% de los votos válidos. Por ello, los electores deberán elegir entre las dos candidaturas que obtuvieron las mayores votaciones.

La ODPE Mollendo informó que atenderá las consultas de los ciudadanos sobre el proceso electoral en su sede ubicada en la avenida Prolongación Mariscal Castilla N.º 1016, en la ciudad de Mollendo.