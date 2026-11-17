La disputa por la alcaldía provincial de Islay aún no está cerrada. El Jurado Electoral Especial de Camaná admitió la apelación presentada por la organización política Yo Arequipa contra la resolución que impedía la proclamación de Richard Hitler Ale Cruz como alcalde, por lo que ahora será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que tome una decisión sobre si puede o no asumir el cargo para el periodo 2027-2030.

Mediante la Resolución N.° 01390-2026-JEE-CMNA/JNE, emitida el 13 de noviembre, el órgano electoral determinó que el recurso de apelación presentado por la personera legal de Yo Arequipa, Carolin Vilma Villalta Arcos, cumple con todos los requisitos establecidos por la ley y, por tanto, debe ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones, máximo organismo electoral del país para su evaluación.

La controversia se originó luego de que el Jurado Electoral Especial de Camaná emitiera una resolución en la que concluyó que no correspondía proclamar alcalde a Richard Hitler Ale Cruz, al considerar que ello implicaría una continuidad inmediata en el ejercicio del cargo, situación que, según el organismo, contravendría lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, proclamó a la segunda regidora, Gladys Faustina Santos Turpo, como alcaldesa provincial de Islay para el periodo 2027-2030

Frente a esa decisión, la agrupación política presentó una apelación argumentando que la resolución contenía errores de hecho y de derecho. Tras revisar la documentación, el JEE verificó que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, contó con la firma de la personera acreditada y de un abogado habilitado, además del pago de la tasa electoral correspondiente.

Con esta decisión, el caso pasará al Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá analizar los argumentos de ambas partes y determinar si confirma el impedimento para la proclamación o si revoca la decisión y permite que Richard Hitler Ale Cruz asuma la alcaldía de Islay.