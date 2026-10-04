Un día antes de las elecciones, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa dispuso el cambio de estado de la candidatura de Lania Ninoska Miranda Reinoso, postulante a la Alcaldía distrital de Sachaca por la organización política “Perú Primero”, de inscrita a excluida, luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara de manera definitiva su exclusión del proceso electoral.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 02244-2026-JEE-AQPA/JNE, emitida el 3 de octubre de 2026 por el JEE de Arequipa. Según el documento, la medida se adoptó en cumplimiento de la Resolución N.° 04197-2026-JNE, mediante la cual el máximo órgano electoral ratificó la exclusión de la candidata, a la fecha, regidora de Sachaca con licencia, dejando firme dicho pronunciamiento.

De acuerdo con los antecedentes consignados en la resolución, la exclusión de Lania Ninoska Miranda Reinoso había sido determinada previamente por el propio JEE de Arequipa a través de la Resolución N.° 02016-2026-JEE-AQPA/JNE, emitida en el expediente ERM.2026044021. Posteriormente, la decisión fue revisada y confirmada por el Pleno del JNE.

Ante ello, el órgano electoral ordenó actualizar la información de la postulante en el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE), modificando su condición de inscrita a excluida dentro de la contienda correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Asimismo, el JEE dispuso comunicar la resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cerro Colorado para que difunda la exclusión en los locales de votación durante la jornada electoral.