Tres alcaldes en funciones se quedarán con las ganas de asumir nuevamente el cargo en Islay, Mejía y Nicolás Valcárcel. El JEE de Camaná proclamó a sus reemplazantes para el periodo 2027-2030. Richard Ale Cruz, Nelson Tito Eguía y Diana Aspilcueta ocuparán las primeras regidurías.

PROTESTA

La proclamación de resultados electorales en la provincia de Islay dejó un escenario inesperado. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná proclamó a otras autoridades para las municipalidades de Islay, Mejía y Nicolás de Piérola, mientras los burgomaestres salientes ocuparán las primeras regidurías durante el periodo 2027-2030.

El caso que generó mayor tensión fue el de la Municipalidad Provincial de Islay. Mientras se desarrollaba la audiencia de proclamación, simpatizantes del alcalde Richard Ale Cruz protestaron en los exteriores del JEE de Camaná y exigieron que se respete la voluntad popular. Sin embargo, el organismo electoral acató la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que impide proclamar a Ale Cruz como alcalde debido a que postuló como candidato a primer regidor.

En su lugar, fue proclamada alcaldesa Gladys Faustina Santos Turpo, quien participó como segunda regidora por el movimiento regional Yo Arequipa y actualmente trabaja como docente en la institución educativa José Carlos Mariátegui de Mollendo. De esta manera, Ale Cruz pasará a ocupar la primera regiduría en el próximo concejo provincial.

La decisión ya había generado advertencias. La noche del lunes, antes de conocerse el pronunciamiento del JEE, Ale Cruz anunció que convocaría movilizaciones e incluso el bloqueo de carreteras si no era proclamado alcalde electo. También adelantó que presentaría una acción de amparo para intentar revertir la medida.

El nuevo Concejo Provincial de Islay estará integrado, además, por Alfredo Leopoldo Vildoso Herrera, Nilda Ruth Chacón Carrillo, Pablo Ramón Sairitupa Mamani, Yudi Tania Vela Moscoso y Sanders Flores Choque, como regidores de mayoría. Las regidurías de minoría corresponderán a Germina Gabiana Díaz, de Somos Perú; Natividad Efigenia Carreón Salcedo, de Acción Popular; y José Lucas Paco Jaramillo, de Alianza para el Progreso.

NICOLAS DE PIÉROLA

Una situación similar se presentó en Nicolás de Piérola, donde Nelson Tito Eguía tampoco podrá continuar al frente de la municipalidad, pese a haber postulado nuevamente a la alcaldía. El JEE proclamó en su lugar a César Fernando Neira Huallpa, quien participó como primer regidor.

Aunque el organismo electoral permitió la candidatura de Tito Eguía, debido a que en las elecciones de 2022 postuló como primer regidor, finalmente no podrá asumir la alcaldía. Neira Huallpa, quien actualmente también se desempeña como regidor distrital, será la nueva autoridad municipal.

A través de sus redes sociales, Tito Eguía expresó su respaldo a Neira Huallpa y anunció que juramentará como primer regidor en la próxima gestión. El concejo también estará conformado por Yaneth Soledad Huacarpuma Lima, Jeitter Jhoni Cutipa Mamani y Nataly Liana Jallurana Yanqui, de Ahora Nación; además de Víctor Rodrigo Chavez Lopez, de Renovación Popular.

INTERCAMBIAN FUNCIONES EN MEJÍA

En Mejía se repitió el mismo escenario. La actual alcaldesa Diana Aspilcueta Cáceres no podrá asumir nuevamente el cargo y fue proclamada como primera regidora para el periodo 2027-2030. En su lugar, el JEE proclamó alcalde a Eduardo Condori Sucari, quien postuló como segundo regidor por Ahora Nación.

El cambio tendrá una particularidad: Condori Sucari es actualmente el primer regidor de la gestión de Aspilcueta Cáceres. Así, ambos intercambiarán posiciones en el próximo concejo municipal. Junto a ellos también continuará Carmen Mercedes Montalvo Aparicio, quien fue reelegida como regidora.

El concejo de Mejía se completará con Yerson Alois Ccasa Choque y Alexia del Rosario Santos Valdivia, de Ahora Nación. William Víctor Bejarano Aguilar, de Acción Popular, ocupará la única regiduría de minoría.