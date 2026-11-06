Esta semana se realizó la proclamación de resultados electorales en las provincias de Camaná, Islay y Caravelí. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná aún no programó las audiencias de proclamación para la Municipalidad Provincial de Islay ni para la Municipalidad Distrital de Mejía, jurisdicciones donde se presentaron casos de reelección encubierta.

En el caso de Islay, la lista ganadora de Yo Arequipa era encabezada por Kelly Salas Ramírez, quien renunció a su candidatura antes de los comicios, por lo que el cargo de alcalde sería asumido por el primer regidor electo, Richard Ale Cruz, actual burgomaestre.

Por su parte, en el municipio de Mejía se repite la situación con el caso de Diana Aspilcueta Cáceres, quien se presentó al proceso electoral como candidata a primera regidora por Ahora Nación, no obstante, la renuncia de Nahimby Arias Barrios como candidata a la alcaldía obligaría a proclamar como máxima autoridad del distrito a la actual alcaldesa.

El pronunciamiento del JEE de Camaná genera mayor expectativa, debido a la diferencia de criterios aplicados a nivel nacional, como en Amazonas y San Martín, donde se validó la proclamación de autoridades en funciones, mientras que en Ica se adoptó una decisión diferente.

Aunque las actas generales de la provincia de Islay fueron remitidas al JEE de Camaná entre el 28 y 29 de octubre, solo en los casos de la provincial de Islay y del distrito de Mejía quedaron sin convocatoria para la audiencia de proclamación, que se llevó a cabo el 4 de noviembre. Fuentes del organismo electoral indicaron que ambas podrían ser programadas para la próxima semana.

Asimismo, continúa pendiente la proclamación en los distritos de Nicolás de Piérola y Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná. Los demás resultados fueron proclamados.