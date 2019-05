Jorge Carpio Valencia: “El deporte ayuda a todos los profesionales”

Síguenos en Facebook

Su nombre es Jorge Alejandro Carpio Valencia y tiene 70 años. La intensa vida deportiva que ha tenido durante su juventud y adultez lo ha llenado de energía para continuar con su trabajo como abogado litigante.

Quizás lo reconozcan más por el caso Ciro Castillo Rojo, ya que patrocinó a quien fuera la pareja del universitario fallecido del Valle del Colca, Rosario Ponce.

Mucho antes ya era muy conocido por los campeonatos de atletismo y fondismo que ganó a nivel nacional y en otros países.Hoy continúa practicando dicho deporte aunque ya no con la misma intensidad y asegura que es la fuente de su fuerza para continuar laborando.

¿Desde cuándo practica el atletismo?

Desde que tenía 5 años, me gustaba mucho el atletismo.

¿En cuántos eventos deportivos participó?

En muchos, estuve en Perú, Chile Bolivia, soy fondista corrí hasta 45 kilómetros, siempre llego a la meta, corrí en Alemania, en México.

¿Cuándo fue su primera competencia nacional?

Cuando tenía 18 años, fui a Lima al campeonato nacional de atletismo, siempre campeonaba.

¿Antes daban regalos o premios en las competencias nacionales?

No, un claro ejemplo fue en las maratones de la Virgen de de la Candelaria de Cayma, yo campeoné en 10 oportunidades y uno lo hacía porque quería no por los premios los cuales no había. Ahora es distinto.

¿En qué año salió para competir a nivel internacional?

También cuando tenía 18 años, me fue muy bien porque ya venía de una preparación constante así que me fui a Chile a representar a mi país, luego estuve en Porto Alegre en Brasil, en ambas competencias gané medallas de oro.

¿Cómo alternó tanto el deporte como su vida profesional de abogado?

Por ejemplo te levantas temprano, entrenas, y luego vas a trabajar, si uno quiere lo puede hacer en la tarde o en la noche, no hay excusa ni tampoco motivos para decir que no hay tiempo.

¿Fue difícil?

A veces pero depende de cada uno, porque uno pierde el tiempo, pero si lo tienes cronometrado siempre alcanzará.

¿Es importante para un profesional también hacer deporte?

Obviamente que sí, mira tengo 70 años, voy a la Corte, subo, bajo, pero por mi preparación sigo teniendo energía, y eso le falta a muchos profesionales, a muchos colegas que por el hecho de que están detrás de un escritorio se dedican a una vida sedentaria.

¿La alimentación es especial?

Eso prima además de la rutina porque de nada sirve hacer ejercicio si luego voy a estar comiendo chatarras, uno debe comer verduras, frutas, más si nuestra vida, como abogado es muy agitada.

¿El colegio de Abogados brinda esa rama deportiva el club social?

Ha bajado, cuando yo estaba a cargo, fuimos 40 años los primeros lugares de los juegos del Consejo Regional de Decanos de Arequipa (Conrede) pero por cuestiones políticas me dejaron al margen.

¿Por qué ocurrió eso?

Ni yo lo sé, derrepente es porque quise ser decano del Colegio de Abogados de Arequipa, desde hace 5 años ya no figuramos en los juegos Conrede.

¿Existe desinterés?

Demasiado, más por estos problemas internos, ha caído mucho el tema de que nuestros abogados hagan deporte, pero en otros colegios profesionales ocurre algo distinto, como en el de los ingenieros que ahora están siempre en los primeros lugares de los juegos.

¿Qué quiere decirle a sus colegas y a otros profesionales?

Que deben hacer deporte, así de simple, es mentira que no alcance el tiempo, derrepente hasta sábados y domingos, deben levantarse temprano, caminar más de 30 minutos, es mentira que el trabajo rutinario sea suficiente esfuerzo, por ejemplo, yo tengo carro, pero ni siquiera lo utilizo.

¿Qué otro deporte recomienda?

La natación, porque es el deporte completo, mueves todos los músculos y eso lo recomiendo a todos los profesionales que quieren seguir trabajando.