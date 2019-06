José Suárez: “El Melgar era un equipo de media tabla para abajo”

Síguenos en Facebook

Al administrador del FBC Melgar, José Supárez Zanabria, ve con optimismo a la institución, asegura que van camino a consolidar la estabilidad financiera y el crecimiento del equipo con miras a ser uno de los mejores clubes a nivel internacional. El recorrido de los últimos 5 años es apenas el principio, alega.

¿Cómo es que llegó a ser administrador del FBC Melgar? El club entró en reestructuración en abril del 2012. En ese año y hasta el 2013 estaban como administradores temporales los señores del estudio de abogados de Lima, Carrizales y Vidal, pero el 14 de enero del 2014, en Junta de Acreedores (la Sunat tenía el 80% de acreencias) se me designa como administrador, supongo que por mi trabajo en la SUNAT como intendente en años anteriores. Al principio decline la oferta, porque no conocía como era el negocio del fútbol y además, porque no tenían información financiera disponible.

¿Qué fue lo que encontró? Un club muy desordenado y sin recursos, no tenían ni para el agua de los jugadores en los entrenamientos. El único ingreso en ese momento era el pago de las regalías por la televisión y, sin embargo, Carrizales y Vidal había hecho un prestamo y para garantizarlo, habían comprometido estos ingresos, así que lo debía ingresar, se iba para un privado. El club no era sujeto de crédito.

¿Qué se hizo entonces? Hubo varios créditos anteriores, pero fuimos afortunados, porque en ese momento se hicieron préstamos de una empresa y de Jader Rizqallah, que es un apasionado del fútbol. Así que yo entré en contacto con él para ver que siguiera financiado al club, pero en otras condiciones, porque como se habían definido anteriormente, no era lo más favorable. Ahora tenemos préstamos con él en dólares con un 7% anual , que es altamente competitivo en el mercado. Los intereses que se gestionaron antes eran mucho mayores. Este acercamiento nos posibilitó salir adelante y en esto, Juan Reynoso fue una pieza fundamental en el nivel deportivo porque es un profesional de primer nivel, sumamente organizado y semanalmente sabíamos toda la estructura de los entrenamientos, lo que se iba a gastar, desde las meriendas para los jugadores, quiénes y cómo iban a viajar y todos los detalles. Podíamos hacer un presupuesto mucho más manejable.

¿Cuánto es lo que se debe a Jader? Son dos millones de dólares, pero eso ha permitido que el FBC se consolide internacionalmente y que cambie la imagen que tiene frente a la colectividad, que genere confianza de instituciones como Caja Arequipa y otras que jamas pondrían su imagen en riesgo. El Melgar es una entidad seria y ordenada.

¿Han comenzado a pagar la deuda a Rizqallah? Este año vamos a empezar, estamos trabajando en el cronograma. Además, tenemos la deuda concursal, que según ley, la Junta de Acreedores me encargó un Plan de Reestructuración Patrimonial que es de 10 años . Vamos por el quinto y estamos al día y nos quedan pendientes 4 millones 400 mil soles.

Lo de Jader se solventará con los ingresos que hemos tenido en los últimos eventos internacionales.

¿Qué ingresos tiene ahora el club? Tenemos ingresos por la televisión, por las esponsorías, por la venta de jugadores, por la academia y básicamente por los campeonatos internacionales. Honestamente te digo que, en realidad para que un club esté saneado, requiere de generar jugadores y poder venderlos, ese es el principal negocio, porque los resultados futbolísticos, deportivos, no se pueden asegurar.

¿El Melgar está en esta posibilidad? Bueno, hemos tenido experiencias interesantes con el colombiano Omar Fernández, que lo compramos muy barato. Parte de su base la tenía un equipo de segunda en Colombia y lo trajimos del Cruz Azul y luego lo vendimos al Puebla. La misma experiencia hemos tenido con Santa María y otras. En este momento tenemos a Paolo Fuentes, Alexis Arias y otros que van a dar la talla muy pronto.

¿Entonces el club es rentable? El fútbol no es un área económica rentable en le Perú, definitivamente. Pasa con todos los clubes y de hecho, estamos mejor económicamente que muchos otros. Ahora mira, esto que ha hecho la Federación de aumentar a 18 y 20 la participación de los equipos para los próximos campeonatos, no se si vaya a ser posible solventar lo que se va a gastar en pasajes, hoteles y demás, es fuerte, pero es cuestión de la Federación, que también está en serios problemas económicos. Así que esta no es una actividad rentable, por los excesivos gastos y las condiciones del mercado, y en esto tiene que ver la calidad del fútbol.

¿Qué propiedades tiene el club y cómo están registradas? Tenemos dos, el local social de Consuelo, y siete hectáreas que tenemos en Mollebaya . Ambas están a nombre de Asociación FBC Melgar.

¿No hay otra razón social? No, esto fue un error que ya corregimos.

Mejor dirección técnica para el equipo

En estos años, la fórmula fue llevar de la mano el área administrativa y la dirección técnica. “Eso nos ha permitido en el 2016 ser subcampeones nacionales, en el 2017 campeones del Torneo de Verano y en el 2018 campeones del Clausura”, precisa José Suáres. A Juan Reynoso sucedió Enrique Meza, pero se alejó del club. Siguió Hernán Torres, con participación buena. La de Jorge Pautasso, dice Suárez, fue mejor, pero se fue. Dijo que el director técnico no logró plasmar lo que pudo haber hecho en el Melgar, pues debió terminar el primer año, por lo menos. La administración no esperaba que renuncie.

Cuatro años de cambios, triunfos y desengaños

Para José Suárez, la llegada de Juan Reynoso se basó en la necesidad de cambiar el régimen futbolístico. “El Melgar era un equipo de media tabla para abajo y para revertir se requerían profesionales y jugadores de buen nivel. Juan Reynoso nos ayudó muchísimo y en el 2014 obtuvimos nuestro primer éxito, y fuimos el equipo con el mayor puntaje acumulado en todo el campeonato (verano). Además, fuimos campeones de Reserva”, señala

A partir del 2015, cuando fue el centenario institucional, campeonaron. El administrador del FBC dice que costó muchísimo porque no fue solo una lucha futbolística. “Nos quitaron toda la Tribuna de Occidente, nos quitaron el permiso, tuvimos que ir a la Prefectura para la autorización y salí de ahí a las 17:45 con el permiso. Igual, nos dieron a las 23:30 las tribunas y vendimos las entradas en la mañana del día del partido, porque el objetivo era que el Melgar no jugara en Arequipa, (por puro centralismo) pero lo logramos y fue un lindo partido”, agrega.

4 millones era lo que debía el Melgar en el 2012 a proveedores.

550 mil dólares ganó el Melgar por pasar a la tercera etapa en La Libertadores.

PERFIL. José Suárez Zanabria, adminsitrador del FBC Melgar. Es abogado de profesión, fue intendente de la SUNAT y eso le valió para ser nombrado adminsitrador del FBC Melgar. Es catedrático universitario.