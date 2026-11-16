Luis Linares Lajo, de 19 años, falleció la madrugada de ayer tras el choque entre una motocicleta y un automóvil Volkswagen Golf blanco en el ingreso al sector de San Camilo, en el distrito de La Joya.

La víctima viajaba como copiloto en la motocicleta de placa V1-5105, que quedó completamente destruida a causa del impacto.

El conductor de la unidad menor resultó gravemente herido y fue trasladado a la ciudad de Arequipa para recibir atención médica especializada.

En tanto, el automóvil de placa T6A-659 sufrió severos daños en la parte delantera.Según información preliminar, el conductor del vehículo habría abandonado la zona luego de la colisión.

Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía investigan la responsabilidad de los conductores.