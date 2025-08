Para la alegría de miles de hinchas arequipeños, el director técnico Juan Máximo Reynoso Guzmán regresa al FBC Melgar, equipo al que guió hacia el título nacional en 2015 y al subcampeonato en 2016. Su llegada se produce en un momento delicado para el club, que atraviesa una mala racha en el Torneo Clausura.

Reynoso, quien recientemente estuvo al mando de la Selección Peruana desde 2022 hasta 2023, es conocido por su capacidad para motivar y sacar lo mejor de sus jugadores. Su regreso al Melgar es visto como una oportunidad para revitalizar al equipo y recuperar el camino hacia el éxito en la competición.

El club, que ha tenido un inicio difícil en el torneo, espera que la experiencia y el conocimiento táctico de Reynoso puedan revertir la situación, considerando que el equipo arequipeño volvió a ser un equipo de media, luego de empatar ayer 1-1 con Juan Pablo II, en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Juan Reynoso, vuelve luego de 8 años al FBC Melgar

Los aficionados ya están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta nueva etapa bajo la dirección de Reynoso, quien tiene el desafío de devolver al equipo a la senda de la victoria y recuperar la confianza de una hinchada que siempre ha apoyado incondicionalmente.

En octubre del 2017, en su despedida antes de partir a México, un conmocionado Juan Reynoso respondía al afecto del equipo “dominó” en el estadio de la UNSA: “No sé si merezca todo esto, estoy muy emocionado. Los buenos años que he vivido aquí en Arequipa, hacen que la despedida sea muy dura. Agradecer el pueblo arequipeño, el cariño y la hospitalidad, me sentí respetado, querido, en el día con día. Es algo que no lo he vivido ni en Lima, acá me he sentido respetado”.

