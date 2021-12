El excongresista de la República, Juan Sheput, hizo un análisis del pedido de vacancia de la legisladora Patricia Chirinos y sostuvo que la oposición del gobierno de Pedro Castillo no buscó consensos con otras bancadas de grupos políticos. Aquí la entrevista.

¿Cómo vio usted la votación de la vacancia contra Pedro Castillo? Yo creo que el resultado era previsible porque nunca se había llegado a un consenso partidario, lamentablemente se hizo con apresuramiento y sin haber tejido primero los apoyos de partidos políticos. El resultado era previsible.

¿Cómo debería tomar Pedro Castillo la no admisión de la vacancia? Es una victoria pírrica es una victoria más así. Pírrica porque el porcentaje de personas que apoyaba la vacancia es muy grande y no creo que haya disminuido y es un error que el Gobierno no vaya al Parlamento a dar explicaciones.

¿Qué se puede decir de la labor de los congresistas en la vacancia? No se tenía los votos para vacarlo, pero sigue la sensación de desorden, de caos y de corrupción y eso está creciendo y eso va a llevar a la deslegitimización del gobierno. Habrá ganado esta batalla pero pierde la batalla de la legitimización ante la opinión pública.

¿Se va a ver reflejado en las encuestas? No hay presidente que salga bien parado de una moción de vacancia lo mismo le sucedió a Vizcarra cuando el señor Alarcón presento la moción de vacancia por el caso de Richard Swing, pero no prospero pero quedo golpeado.

¿Cuál debe ser el accionar del gobierno a partir del momento? Si el Gobierno no recompone el gabinete por Mirtha Vásquez y si no fomenta una reactivación clara de la economía ya no enfrentara una vacancia sino exigencia de renuncia por parte del pueblo, con lo sucedido ayer el protagonismo de la continuidad del presidente no estará en el Congreso sino en la calle. La calle puede exigir la renuncia del presidente.

¿Qué opina de las marchas que se hacen en Lima contra el gobierno de Pedro Castillo? Son marchas incipientes porque a nivel colectivo ha pasado lo mismo que en el parlamento y han unificado esfuerzos es una tarea pendiente de la oposición, pero, por otro lado, la situación de descontrol, de desazón, de ausencia de futuro, el deterioro económico afecta la economía.

¿En la vacancia se hizo todo mal? Lo fundamental era que la vacancia sea consecuencia de los hallazgos de una comisión de investigación que hubieran partido de sensibilizar a la opinión publica, en el caso de Vizcarra y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski las comisiones de investigación determinaron la posesión de los presidentes, los afectó, los pueden citar a investigar, abrir el secreto de las comunicaciones, entre otros. Todo se hizo al revés, primero la moción. Fue un afán de figurar innecesario, indiscutiblemente no era el momento y ayer se demostró, el Gobierno es un desastre, castillo es un pésimo presidente, no habrá vacancia.

¿Usted espera la renuncia de Castillo? La renuncia lo puede dignificar que no esta a la altura del cargo. Ni él ni Dina Boluarte están a la altura del cargo, el Perú es un caos y no puede estar 56 meses más.

¿Cómo queda la oposición después de la votación de la vacancia? Le ganó a la oposición, la oposición demostró que no tenía operadores políticos, en vez de insultar, no hubo capacidad política, cualquier político no se lanza con una moción si no tiene respaldo.