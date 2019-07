Juegos Panamericanos 2019: La revancha de la guerrera peruana Gladys Tejeda

Síguenos en Facebook

El deporte siempre te da revanchas. La frase, “si te caes, levántate con más fuerza y sigue”, nunca tuvo mejor exponente que nuestra maratonista Gladys Tejeda, quien hace 4 años puso de pie a todos los peruanos porque hacía muchos años que el Perú no conseguía una medalla de oro en los Panamericanos. Lo hizo en Toronto, Canadá y todos inflamos el pecho por la guerrera que desde hace tiempo ya venía a pasos agigantados con ganas de ganarlo todo y darle una alegría a la patria.

Pero esa alegría que embargó a Gladys se esfumó de un momento a otro, porque un control antidoping terminó quitándole la medalla de oro y todo el esfuerzo, años de entrenamiento y sacrificios se fueron al tacho.

Quién diría que su revancha iba a estar en su propio país cuando salimos elegidos para la realización de los Juegos Panamericanos 2019, nada mejor para nuestra fondista, y lo consiguió. El triunfo de ayer nos hizo decir : “Gladys, esa medalla siempre fue tuya”. Y como si fuera poco, además de merecer el primer lugar, impuso un nuevo récord en maratón, se coronó como la reina de la pista y el valor.

CAMPEONA

Gladys Tejeda es una de las deportistas bandera del país. Tiene 33 años y natural de Junín, es una atleta que le dio al Perú grandes logros, el más importante hasta ahora sin duda es la medalla de oro en la presente edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019, logrado con un tiempo total 2 horas 30 minutos y 54 segundos, menos que cuando alcanzó la de oro en Toronto, con una marca de 2:30:44 horas para los 42.195 kilómetros.

En la carrera, la atleta recibió el apoyo de todas las personas que a lo largo del trayecto la animaron a seguir para obtener la primera medalla de oro para nuestro país.

Supo marcar una gran distancia cuando la carrera ya cumplía una hora y 40 minutos de recorrido., recorrió la avenida Arequipa, rumbo al Centro de Lima, y luego el retorno por las avenidas Arequipa, Pardo, los malecones de la Reserva y Cisneros, y las avenidas Armendáriz y Larco, hasta alcanzar la meta en el parque Kennedy.

“Esta medalla es para todos los peruanos. Hubo un momento en el que me sentía sola, pero todos siempre me alentaban”, dijo nuestra fondista luego de la competencia, que por más que se esforzó no pudo alcanzar a la peruana que estaba decidida a ganar el oro.

Al momento de recibir la presea, los asistentes y hasta el presidente de la República, Martín Vizcarra observaron cómo la fondista cantó el Himno Nacional. Sin duda fue el mejor regalo que recibimos todos los peruanos hoy que celebramos el 198° Aniversario de la Independencia del Perú. ¡Gracias Gladys Tejeda! ¡Gracias Christian Pacheco!, y gracias a todos nuestros deportistas que lo van a dejar todo en estos Juegos Panamericanos Lima 2019, ya estamos viviendo la fiesta.