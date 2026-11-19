Momentos de terror vivió una joven mujer en la localidad de Secocha, provincia de Camaná, cuando fue atacada por un sujeto que la sujetó del cuello con uno de sus brazos mientras sostenía una piedra de gran tamaño con la otra mano, aparentemente con la intención de golpearla.

La agresión ocurrió el martes 17 de noviembre y quedó registrada en videos que fueron difundidos por pobladores de la zona. Ante la violencia del ataque, los vecinos tuvieron que aprovechar un descuido del hombre para intervenir y agredirlo con el propósito de que soltara a la joven y dejara de atacarla.

Tras conocerse el caso, el Juzgado de Familia de Camaná dictó medidas de protección para la víctima en menos de 12 horas desde que recibió la denuncia. Entre las disposiciones se ordenó instalar un botón de pánico en su teléfono celular, herramienta que le permitirá alertar a las autoridades si vuelve a encontrarse en una situación de peligro.

Asimismo, el juez Aldo Rodríguez Huanqui prohibió al presunto agresor, identificado como Luis Torres, acercarse a menos de 200 metros de la joven, comunicarse con ella por cualquier medio o realizar actos que pongan en riesgo su integridad física y psicológica.

Un aspecto particular del caso es que entre ambos no existía una relación sentimental ni eran pareja. Sin embargo, el magistrado consideró que la agresión denunciada se habría producido en un contexto de violencia contra la mujer por su condición de tal, por lo que correspondía aplicar las medidas contempladas en la Ley 30364.

De esta manera, la joven contará con mecanismos de protección para evitar que vuelva a ser víctima de una agresión.