La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se comprometió a ejecutar el asfaltado en Apipa y en la Asociación José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado. El compromiso se dio durante la entrega del Reservorio N.º 31, que comprende 6 mil 294 conexiones domiciliarias de agua potable para los sectores del Cono Norte.

Durante la ceremonia, el alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera, entregó los proyectos de asfaltado. Al tomar la palabra, la mandataria exhortó al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. “El Perú, el próximo año, adicionalmente a su presupuesto, invertirá 18 mil millones de soles y el proyecto de pistas y veredas de aquí, de Cerro Colorado, en Apipa y Bustamante, estará incluido”, manifestó.

AREQUIPA

Asimismo, Fujimori señaló que Cecilia Castro, directora ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), se encargará del proceso de titulación de predios en estos sectores tras la obtención del servicio de agua potable.

El proyecto del Reservorio N.º 31, junto con el sistema de redes de agua, contempló una inversión total de 134 millones de soles y beneficiará a más de 30 mil familias del Cono Norte, luego de 15 años de espera. La infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 mil 200 metros cúbicos y más de 62 kilómetros de redes de agua potable.

En otro momento, la presidenta indicó que también se atenderá el pedido de los escolares, por lo que el Ejecutivo ha previsto que en 2027 se invierta una partida de 6 mil millones de soles en infraestructura educativa.

“Me voy contenta y, por supuesto, regresaremos para entregar los títulos y para inaugurar las pistas y veredas”, puntualizó al concluir su discurso. La mandataria llegó por segunda vez a la región. La primera fue en agosto, tras el derrumbe registrado en la Panamericana Sur, entre Ocoña (Camaná) y Atico (Caravelí), que dejó esta vía incomunicada durante cinco días.