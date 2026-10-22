Las imágenes, los formatos y las formas de expresión que circulan por internet tienden a parecerse cada vez más debido a la automatización, los algoritmos y la inteligencia artificial (IA). Esta situación puede reducir la diversidad creativa en los espacios digitales, advirtió la artista visual y comunicadora social Vanessa Begazo López, conocida como La Perra Negra.

Durante su ponencia “Internet está muerto, nosotros lo hemos matado”, la artista explicó cómo los procesos automatizados influyen en la actividad en línea y planteó la necesidad de preservar distintas formas de crear y comunicar, en lugar de depender únicamente de los contenidos que los algoritmos reconocen y favorecen.

Como parte de su exposición, Begazo hizo referencia a la Teoría del Internet Muerto, una hipótesis que sostiene que una proporción creciente de la actividad en internet está mediada por bots y sistemas automatizados. Esta idea cuestiona cuánto de lo que circula en las plataformas digitales responde a la interacción humana y cuánto a procesos ejecutados por máquinas.

La artista también recurrió al videojuego Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, de Hideo Kojima, que aborda la manipulación y el control de la información. Con este ejemplo, vinculó las preocupaciones sobre el manejo de los contenidos con los desafíos que plantea el entorno digital actual.

Begazo desarrolla un trabajo artístico que combina elementos de la cultura peruana contemporánea con referencias de internet, videojuegos y tendencias visuales globales. Desde una perspectiva que denomina “hyperlatina”, explora cómo conviven las expresiones locales y populares con las nuevas estéticas digitales.

Su planteamiento no busca rechazar la inteligencia artificial ni los avances tecnológicos. La preocupación, según lo expuesto, es que la búsqueda de visibilidad y la influencia de los algoritmos terminen favoreciendo fórmulas repetitivas y dejando menos espacio para propuestas diferentes.

La reflexión se presentó durante la décima edición del Foro de Gobernanza de Internet (IGF), realizada el 15 y 16 de octubre en la Universidad La Salle. El encuentro reunió a representantes del Estado, la sociedad civil, empresas y universidades para debatir sobre el uso y el futuro de internet.