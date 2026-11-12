“Soy inocente”, afirmó con actitud desafiante ante los policías que lo custodiaban. Félix Manuel Lara Muñoz (26), alias “Manuel”, no mostró preocupación por su captura, pese a que los investigadores lo señalan como el principal responsable de dirigir las actividades de “Los Nuevos Orientales” en Arequipa, una organización criminal que habría recaudado más de dos millones de soles mediante extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos en los últimos años.

Alias “Manuel” es uno de los 12 presuntos integrantes de la organización desarticulada durante el megaoperativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado (Depincco) la madrugada de ayer. La intervención incluyó el allanamiento de 10 inmuebles en los distritos de Paucarpata, Alto Selva Alegre, Miraflores, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Cayma y Cercado.

INICIOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según la investigación policial, “Los Nuevos Orientales”, también identificados como el “Cártel del Caribe Nueva Generación”, comenzaron a operar en Arequipa en 2024. El cabecilla sería el venezolano Elías Eliu Pérez Rendón, quien presuntamente dirige la organización desde la clandestinidad, posiblemente en el extranjero. Mientras tanto, “Manuel” se encargaba de coordinar las operaciones vinculadas al tráfico de drogas, extorsiones, prostitución y otros delitos en la ciudad.

Para consolidar su dominio, la organización habría mantenido una constante disputa con bandas rivales, primero con remanentes de “Los Gallegos” y luego con “Los Negritos”. La Policía incluso les atribuye varios homicidios por encargo para eliminar a sus competidores.

Una de las principales actividades de la organización eran las extorsiones. Sus integrantes identificaban a prestamistas informales de la modalidad “gota a gota” y a mujeres extranjeras dedicadas al trabajo sexual para exigirles pagos semanales de entre 100 y 200 soles. Quienes se negaban eran amenazados mediante mensajes de WhatsApp, audios y fotografías de armas de fuego. También enviaban videos de motocicletas incendiadas para intimidar a sus víctimas y obligarlas a pagar.

De acuerdo con las pesquisas, la organización también comercializaba cocaína y marihuana en distintos sectores de Arequipa, entre ellos las avenidas Vidaurrázaga, Miguel Forga y Dolores. Para distribuir las sustancias utilizaban motocicletas y simulaban actividades comerciales legítimas.

OBTUVIERON 2 MILLONES DE SOLES

Los investigadores estiman que, entre 2025 y 2026, la organización habría obtenido 2 millones 463 mil soles por sus actividades ilícitas. Para ocultar la procedencia del dinero, sus integrantes habrían utilizado cuentas bancarias de terceros, transferencias sucesivas y operaciones fraccionadas. Además, el dinero era canalizado mediante cuentas bancarias, billeteras digitales y negocios de fachada, como barberías y casas de remesas. Parte de estos recursos habría sido destinada a la compra de armas, motocicletas, alquiler de inmuebles y financiamiento de las operaciones criminales.

DETENIDOS

Además de Félix Lara Muñoz, fueron detenidos los venezolanos Yohandixon Marín Castellanos (26), Anthony Torrealba Garrido (25), José Henríquez Bolívar (44), Jefersson Zambrano García (28), Greismir Navarro García (23), Miguel Primera Suárez (20), Jeimy González Ortiz (46), Silvana López González (38) y José Torres Ortiz (25). También fueron capturados el ciudadano colombiano Óscar Eraso Jojoa (33), alias “Pastuzo”, y la peruana Yanira Giovana Estrada Córdova (29).

Los nuevos o

Detienen a 12 presuntos integrantes de “Los orientales” o “Cártel del Caribe Nueva Generación” en Arequipa

Durante los allanamientos se incautaron 22 mil 766 soles y 115 dólares, además de 34 teléfonos celulares, dos laptops, tres tabletas, tres motocicletas y 28 tarjetas bancarias. También se hallaron 53 tarjetas de préstamos, 72 tarjetas de pagos diarios y diversos documentos de control de cobranzas.