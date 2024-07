Con temor, pero con todo el entusiasmo de una joven, la profesora Celia Chávez Farfán se trasladó hace 35 años hasta la institución educativa del anexo Tocra en la provincia de Caylloma en Arequipa para dar sus primeras lecciones.

No solo el cambio del clima; el sol que quemaba durante el día y la helada que calaba los huesos durante las noches, fueron los primeros choques que tuvo que afrontar la maestra, sino se encontró con una realidad distinta a la que vivía en Arequipa. Los estudiantes hablaban más la lengua materna, el quechua, así que era urgente aprender palabras básicas en quechua. Además, el colegio no tenía materiales y menos equipos tecnológicos para enseñar.

A sus 27 años, la profesora decidió quedarse en la zona y convivir con los estudiantes y la comunidad. No había fluido eléctrico y tampoco celulares, por ende, no había distracción alguna. “Había motivo para ser creativos, para cubrir las necesidades y elaborar los materiales de trabajo. Yo me quedé a vivir en el colegio, entonces había tiempo (pero no todos los materiales) para hacer manualidades para las diferentes áreas”, dijo la maestra, quien hoy recibió el reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por sus 35 años de docencia y servicio a la comunidad.

Alcalde de Arequipa entregó su diploma de reconocimiento por 35 años de labor docente

La relación con sus alumnos de diferentes grados (colegio multigrado), la llevó a desempeñar múltiples roles y no solo quedarse como maestra, sino hasta cierto punto, suplir la función de madre, porque muchos “pequeños” necesitaban una atención especial, debido a que sus madres trabajaban en el campo.

El no hablar quechua fue un problema inicial, pero se fue adaptando y aprendiendo. “Fue un aprendizaje mutuo. Ellos me enseñaban el quechua y yo el español. Eran muy hábiles, los más grandecitos me ayudaban a entender a los pequeños”, recordó la profesora con entusiasmo. Ahora continúa en la actividad docente, pero en las aulas del Colegio Arequipa, en el nivel primario.

La maestra lamenta que el Estado aún no haya cerrado brechas en las instituciones de las zonas rurales y los escolares sientan esa diferencia en atención de infraestructura, servicios básicos, implementación en relación a colegios de las zonas urbanas.

Fueron aproximadamente 30 los docentes de la UGEL Norte que recibieron el reconocimiento del municipio de Arequipa por 25 y 30 años de servicio, a propósito del Día del Maestro, el cual se celebró el pasado 6 de Julio.

