Richar Paredes Orué, rector de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), informó que recibió 151 obras sin liquidar de gestiones anteriores y presentó un balance de las acciones ejecutadas durante los primeros meses de su administración. Las declaraciones fueron brindadas durante la sesión solemne por el 198.º aniversario de la casa superior de estudios.

La autoridad universitaria explicó que la actual gestión busca ampliar el servicio del comedor universitario a las áreas de Ingenierías y Biomédicas, con el objetivo de replicar el modelo implementado en Sociales.

Sin embargo, indicó que ello aún no es posible debido a que la obra permanece sin liquidar. “Falta un montacarga para subir las ollas al segundo piso y falta un horno. Mientras no liquidemos el comedor universitario, no podemos ampliarlo”, manifestó. Esta infraestructura comenzó a ejecutarse a finales de 2016 y fue entregada en 2021.

Tras concluir el acto protocolar, Paredes precisó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de liquidación de estas obras y reiteró que se trata de proyectos heredados de administraciones anteriores.

En otro momento, se refirió al desfalco financiero registrado en la Unsa entre 2016 y 2025. Al respecto, señaló que continúan las coordinaciones con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Asimismo, informó que el Consejo Universitario conformó una comisión encargada de revisar los convenios relacionados con el alquiler de espacios en el estadio universitario, observados por la Contraloría.

Autoridad universitaria señaló que están en gestión para reformar artículos de los estatutos de la Unsa.